Afrique du Sud: Huawei s’allie aux développeurs pour promouvoir le contenu local dans le pays

(Agence Ecofin) - Lu Geng, le directeur de Huawei en charge des clients du service Cloud pour la région d’Afrique australe, a déclaré le 13 mai 2019 que la société technologique chinoise a décidé de travailler avec des développeurs sud-africains d’applications mobiles afin de promouvoir les talents locaux et le contenu local. La collaboration entre les développeurs et Huawei a été matérialisée, il y a peu, lors de la journée des développeurs, consacrée par l’entreprise à des rencontres entre ses dirigeants et des acteurs de cet écosystème TIC.

Actuellement, 48 développeurs ont déjà accès à la boutique d’applications de Huawei où ils peuvent télécharger leurs créations. Selon Lu Geng, Huawei a décidé d’accentuer ses efforts sur ce segment parce que les consommateurs « veulent de plus en plus d’applications adaptées à leur situation particulière, abordant des problèmes qu’ils rencontrent régulièrement ». Il a expliqué que les contenus locaux viendront également accroître la popularité de la boutique d’applications de Huawei, Huawei AppGallery, et Huawei Themes, opérationnels depuis le lancement du Huawei Mobile Services dans le pays en juin 2018.

La collaboration entre Huawei et les développeurs locaux, Akhram Mohamed, le directeur technique en charge des clients d’entreprise chez Huawei Afrique du Sud, a expliqué qu’elle traduit la ferme volonté de la société à toujours répondre aux besoins des consommateurs sud-africains, mais également sa reconnaissance qu’elle ne peut pas y arriver toute seule.

« Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec les développeurs sud-africains afin de pouvoir fournir à nos utilisateurs tout ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent de leurs appareils [...] Parallèlement, nous espérons également créer un écosystème ouvert pour les développeurs locaux en leur proposant un environnement simple et sécurisé leur permettant de télécharger du contenu », a affirmé Akhram Mohamed.