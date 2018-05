Cameroun : Jumia s'allie à Touristique Express, pour renforcer son réseau de logistique dans le pays

(Agence Ecofin) - La filiale au Cameroun de la plateforme de e-commerce présente dans plusieurs pays africains Jumia, a officialisé sa collaboration avec Touristique Colis et Courriers Express, une société de transport de colis figurant parmi les leaders du secteur dans le pays. La signature officielle du contrat vient sécuriser une mise en commun des efforts, qui a débuté depuis quelques mois.

L'accord permet à Jumia Cameroun de densifier son réseau de logistique sur un marché qui continue de croître, avec comme conséquence, un besoin de continuer de respecter et même d'améliorer les délais de livraison des clients. Touristique pour sa part indique que cet accord lui donne la possibilité de relever de nouveaux défis.

Chez les deux parties, on s'est refusé à se prononcer sur les chiffres qui encadrent cette relation. Ninganadji Edouard, un des hauts responsables de Touristique Colis et Courriers Express a indiqué qu'il était difficile de se prononcer sur les retombés financiers de cette collaboration.

"Il est clair que ce mariage avec Jumia apporte son lot d'opportunités. Mais le plus interessant, au delà du gain direct, c'est le message de confiance que nous enverrons à l'ensemble de nos clients, même ceux qui ne sont pas directement servis par Jumia. Plus on convaincra le marché, plus on gagnera et c'est notre objectif", a fait savoir Monsieur Ninganadji.

Idriss Linge