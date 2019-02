Un transporteur aérien low-cost sud-africain en voie de passer sous le contrôle d'une firme britannique de private equity

(Agence Ecofin) - Flysafair pourrait désormais tomber sous le contrôle du gestionnaire de fonds britannique Star Capital. Ce dernier a signé un accord, sous réserve des autorisations requises, en vue de reprendre le contrôle de 100% du capital d'ASL Holding, la maison mère basée en Irlande, du transporteur low-cost sud-africain.

Pour Star Capital l'opération permet de mettre la main sur une opportunité de rendement intéressante, en reprenant à son compte des opérations qui présentent un bon profil de croissance. Fondée en 2014 dans l’environnement très concurrentiel du transport aérien sud-africain, Flysafair a pu devenir rentable en seulement deux ans.

Parmi les autres acquisitions sud-africaines de Star Capital, on retrouve aussi Safair, une société de service d'aviation, qui est utilisée pour des opérations de logistique en Afrique de l'est, notamment en Somalie et Soudan du sud, où elle accompagne les services humanitaires.

Idriss Linge