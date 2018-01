la-compagnie-tunisienne-express-air-cargo-lance-25-nouvelles-lignes-de-fret-sur-l-afrique-et-le-moyen-orient

(Agence Ecofin) - Le leader du fret aérien tunisien, Express Air Cargo, lance dès ce mois de janvier 2018, à partir du hub aéroportuaire et logistique de Tunis-Carthage, 25 nouvelles lignes aériennes tout cargo, principalement sur l’Afrique et le Moyen-Orient.

Vingt-une dessertes couvriront un large spectre de pays de l’Afrique centrale et de l’Ouest. Trois autres nouvelles liaisons seront également mises en service pour couvrir l’Egypte, la Jordanie et le Liban. Elles s’ajouteront aux trois dessertes quotidiennes qui relient depuis Février 2017, Tunis à la France, l’Allemagne et Malte.

«Conçu en mode de liaison de hub-à-hub, a expliqué le PDG d’Express Air Cargo, Anis Riahi, lors d’une conférence de presse à Tunis, le dispositif mis en place bénéficiera d’une desserte, pour les principales destinations, par appareils gros porteurs Boeing 737-400, d’une capacité de 26 tonnes qui seront relayés par de petits porteurs pour les autres stations».

Afin d’assurer ce trafic, «quatre nouveaux appareils viendront renforcer notre flotte au cours de ce premier semestre 2018. C’est ainsi qu’un Boeing 737-400 sera déployé à partir de Tunis dès fin janvier et effectuera un vol quotidien vers l’Afrique centrale et de l’Ouest.», a-t-il ajouté.

En outre, selon Anis Riahi, « Les trois autres avions seront basés, l’un à Douala au Cameroun et les deux autres en Guinée Conakry. A partir de Douala, il s’agit de relier le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Congo RDC et Brazzaville. Et, depuis la Guinée Conakry, nos avions couvriront l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest. »

Express Air Cargo, dont les investissements ont atteint, 52 millions de dinars compte un effectif de 350 cadres et agents et a chargé environ 4000 tonnes en 2017. Pour la période 2018 -2019, la société prévoit des investissements de plus 70 millions de dinars et près de 550 salariés.

Stéphane Billé