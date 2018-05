Le conglomérat japonnais Marubeni veut s'appuyer sur BMCE Bank of Africa dans le cadre de son expansion en Afrique de l'ouest

(Agence Ecofin) - Le conglomérat japonais Marubeni a récemment signé un mémorandum d’entente avec le groupe bancaire marocain BMCE Bank of Africa. « Grâce à cet accord, Marubeni et BMCE travailleront ensemble pour développer de nouvelles entreprises au Maroc et en Afrique », a fait savoir le groupe japonais dans un communiqué.

L’accord porte sur l’échange d’informations concernant des opportunités et projets existants au Maroc et en Afrique. La firme japonaise envisage aussi de mettre en place avec la banque marocaine des solutions de financement pour ses projets sur le continent et ceux de ses partenaires.

La stratégie africaine de Marubeni n’est pas très lisible pour l’instant. On peut simplement relever qu’en 2017, elle a acquis le statut Casablanca Finance City, qui offre un cadre incitatif pour des entreprises s’implantant au Maroc avec un plan d’expansion africaine à moyen terme.

Le groupe japonais, pour l’instant, est activement présent dans deux pays de la région, selon des données disponibles sur son site internet. C’est le cas du Ghana où il fait dans la distribution des marques de voiture Toyota. Il est aussi présent en Afrique du sud, dans le secteur de la communication

Chamberline Moko