Heineken inaugure sa première brasserie au Mozambique, un investissement de 100 millions de dollars

(HEINEKEN) - Heineken a officiellement inauguré ce jour sa première brasserie dans la banlieue de Maputo, au Mozambique, en présence du Président de la République, SEM Filipe Nyusi.

Plus de 500 invités ont également assisté à la cérémonie officielle, dont le Gouverneur de la Province de Maputo, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Ministre de l’Agriculture ainsi que l’Ambassadeur des Pays-Bas au Mozambique. HEINEKEN était représenté par Mme Charlene de Carvalho-Heineken et M. Michel de Carvalho, membres du Directoire de Heineken Holding N.V., ainsi que par le Président du Directoire et PDG de HEINEKEN N.V., M. Jean-François van Boxmeer, M. Roland Pirmez, Président pour la région Afrique, Moyen-Orient et Europe de l’Est, et M. Nuno Simes, Directeur général de HEINEKEN Mozambique.

Jean François van Boxmeer, Président du Directoire et PDG de HEINEKEN N.V., a déclaré : « Nous croyons fermement au potentiel du Mozambique. La population est jeune et dynamique, et de plus en plus urbanisée, la classe moyenne s’agrandit, les perspectives économiques sont encourageantes et le marché de la bière a un grand potentiel de croissance. La construction de la toute première brasserie HEINEKEN dans le pays est un grand pas en avant pour la présence de notre Groupe dans la région. »

La nouvelle brasserie, qui intègre les technologies les plus modernes, représente un investissement de 100 millions de dollars US (85 millions d'euros). Située dans la province de Maputo, entre les districts de Marracuene et Manhiça, la brasserie aura une capacité de production de 0,8 million d'hectolitres. En janvier dernier, elle a commencé à brasser la bière Txilar, spécialement conçue par des Mozambicains pour les consommateurs mozambicains. HEINEKEN au Mozambique continuera à distribuer des marques internationales telles que Heineken®, Amstel, Sagres et Strongbow.

Avec une croissance du PIB de 3,5 % en 2018, les fondamentaux socio-économiques du Mozambique sont encourageants. La consommation de bière est actuellement de 10,5 litres par an et par habitant.

HEINEKEN souhaite devenir un partenaire de la croissance dans le pays. Grâce à cet investissement important, HEINEKEN Mozambique compte déjà 200 employés - dont 96 % sont Mozambicains. Par ailleurs, HEINEKEN Mozambique compte soutenir les emplois indirects tout au long de sa chaîne de valeur. Le groupe a commencé à inclure du maïs dans sa nouvelle bière Txilar ; un maïs cultivé dans la région de Catandica (centre du pays) et fourni par plus de 1000 cultivateurs mozambicains.

HEINEKEN Mozambique a démarré ses activités en 2016 avec l’importation et la commercialisation des marques internationales telles que Heineken®, Amstel, Sagres ou Strongbow pour offrir un plus grand choix aux consommateurs mozambicains. Deux ans plus tard, HEINEKEN est fier de franchir cette nouvelle étape avec l’inauguration de cette brasserie.

HEINEKEN Mozambique – les chiffres clés

A propos de HEINEKEN

HEINEKEN est le brasseur le plus international au monde, leader dans le développement et la promotion de marques premium de bières et de ciders. Avec la marque Heineken® en tête, le groupe possède un portefeuille de marques puissant composé de plus de 300 marques internationales, régionales et locales ainsi que de bières de spécialités et ciders. L’innovation, l’investissement dans nos marques à long terme, une exécution commerciale de haute qualité et une attention toute particulière portée sur la gestion de nos coûts sont nos priorités. Fort de notre programme "Brewing a Better World", le développement durable fait partie intégrante de notre business et crée de la valeur pour toutes nos parties prenantes. HEINEKEN a une empreinte géographique bien équilibrée avec des positions de leader à la fois dans les pays développés et sur les marchés matures. Nous employons plus de 85 000 personnes et possédons des sites de production (brasseries, malteries, sites de production de ciders…) dans plus de 70 pays. Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. sont cotées à l’Euronext d’Amsterdam.

Le cours de l’action est disponible sur Bloomberg sous le symbole HEIA NA et HEIO NA et sur Reuters sous le symbole HEIN.AS et HEIO.AS. HEINEKEN dispose de deux programmes d'American Depositary Receipt (ADR) sponsorisés de niveau 1 : Heineken N.V. (OTCQX : HEINY) et Heineken Holding N.V. (OTCQX : HKHHY). L’actualité de notre groupe est accessible sur notre site internet www.theHEINEKENcompany.com ou en nous suivant sur @HEINEKENCorp.