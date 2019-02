Nexta rejoint Afric’Innov, un programme dédié au développement de l’entrepreneuriat en Afrique

(NEXTA) - Madagascar fait partie des 20 pays africains à rejoindre la communauté Afric’innov ; un réseau de Structures d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat Innovant (SAEI) africaines qui regroupe, met en relation et valorise les structures les plus prometteuses dans leurs écosystèmes respectifs. Grâce à NextA, la nouvelle plateforme crée par le groupe Axian, les porteurs de projets et entreprises innovantes à Madagascar peuvent bénéficier également de l’expertise Afric’Innov.

AFRIC’INNOV APPUIE LA PROFESSIONNALISATION DES SAEI EN AFRIQUE

Financé par l’Agence française de Développement (AFD) et piloté par un consortium d’incubateurs africains et d’organisations internationales, Afric’Innov soutient le développement des écosystèmes de l’innovation en Afrique en travaillant sur la professionnalisation des incubateurs. Sa création résulte du constat selon lequel les SAEI - Structures d’Accompagnement des Entrepreneurs Innovants du type incubateur ou accélérateur qui accompagnent le développement des entreprises innovantes en Afrique sont peu professionnalisées et manquent souvent de moyens adaptés

pour se développer.. Afric’Innov entend donc soutenir ces structures via le renforcement des capacités et la mise en réseau, en choisissant des partenaires structurants et fiables dans les 20 pays d’Afrique. Cela permet une montée en compétence des plateformes membre de Afric’Innov.

NEXTA, LA NOUVELLE PLATEFORME DÉDIÉE AU SOUTIEN ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS À MADAGASCAR

NextA la nouvelle plateforme crée par le groupe Axian, entièrement dédiée au soutien et à l’accompagnement des entrepreneurs à Madagascar a pour ambition de faciliter l’accès aux services et monter en compétences les entrepreneurs. Pour cela, la plateforme met en place des accompagnements tels que les des outils de suivi, des formations, du mentoring, une mise en relation, aide au financement et bien d’autres supports.

NextA accompagne les start-up, TPE et PME aux différentes étapes de leur croissance afin de faciliter le déploiement de projets à impact économique, social et environnemental. L’équipe de NextA est en effet persuadée que les entrepreneurs d’aujourd’hui permettront de structurer une économie plus inclusive demain.

PROFESSIONNALISER LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PLUS GRAND IMPACT DE LEURS ACTIONS

Grâce au réseau Afric’Innov, NextA devient membre de la communauté des 60 SAEI (Structure d’accompagnement à l’entrepreneuriat Innovant) et bénéficie d’un accès privilégié aux outils développés par Afric’innov, d’une visibilité accrue sur la scène nationale et internationale, et de la possibilité d’échanger de manière privilégiée avec leurs pairs. « Intégrer la communauté Afric’Innov nous permet de renforcer les accompagnements délivrés aux entrepreneurs que nous encadrons. Les outils mis à disposition par Afric’Innov permettent à NextA d’étoffer sa gamme d’accompagnement avec un impact réel de nos actions estime Carole Rakotondrainibe, Manager de NextA.

La montée en compétence du capital humain à commencer par les équipes de NextA se fera par exemple à travers des programmes de formation qui répondent à ce besoin en organisant des sessions de formation en présentiel et/ou via des contenus de formation disponibles en ligne. « C’est un plaisir pour nous de compter NextA dans la communauté Afric’innov. A l’image de ce qui se fait dans les pays où l’entrepreneuriat innovant est très développé, il est important que les grands groupes privés s’investissent dans la création de structures d’accompagnement pour les porteurs de projet en Afrique. Le groupe Axian l’a bien compris ! » souligne pour sa part, Christian Jekinnou, Coordinateur de Afric’Innov.

À PROPOS DE AFRIC’INNOV

Afric’Innov est un programme visant à soutenir les structures spécialisées dans l’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant en Afrique. Afric’Innov a pour mission de soutenir ces structures, en permettant le renforcement de leurs capacités et en facilitant leur mise en réseau. Depuis son lancement en 2016, Afric’Innov a permis de former plus de 100 professionnels dans une vingtaine de pays africains. 60 structures ont également bénéficié d’un accompagnement.

À PROPOS DE NEXTA

NextA est né de la volonté du groupe Axian de développer et d’accompagner l’entreprenariat

à Madagascar. La plateforme NextA, a vocation à réunir les différents acteurs du secteur de l’innovation et de l’entrepreneuriat à Madagascar. NextA s’engage à soutenir le développement du tissu économique malgache et agit grâce à un programme d’accompagnement spécifique ouvert aux entrepreneurs et startupers malgaches. La plateforme NextA investit pour que chaque porteur de projet ait une chance de réussir et qu’il puisse participer à la croissance économique et sociale du pays.

À PROPOS D’AXIAN

NextA est une entreprise du groupe Axian.

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 4 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : Immobilier, Énergie, Télécoms et Services Financiers. Avec plus de 3500 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, Axian est partenaire de la transformation économique des pays émergents. Axian s’assure systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien du plus grand nombre. Persuadé que le soutien à l’entreprenariat est une nécessité pour construire une croissance plus inclusive en Afrique, Axian innove avec NextA en donnant aux porteurs de projets l’opportunité d’être accompagnés, conseillés et soutenus.