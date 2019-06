Eranove annonce les nominations de Basile Ebah (PCA), de Ahmadou Bakayoko (DG) et de Jocelyn Akelé (DGA en charge des Opérations de la SODECI)

(ERANOVE) - Le groupe industriel panafricain Eranove annonce les nominations de Monsieur Basile Ebah (photo) comme Président du Conseil d’Administration, de Monsieur Ahmadou Bakayoko comme Directeur Général et de Monsieur Jocelyn Akélé comme Directeur Général Adjoint en charge des Opérations de la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI).

Au terme de son mandat de Président du Conseil d’Administration, M Firmin Ahouné a été chaleureusement remercié et félicité par les administrateurs à l’occasion du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 14 mars 2019 et par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 mai 2019.

« Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Basile Ebah pour l’ampleur de ses réalisations à la SODECI. Le mandat de Président du Conseil d’Administration qui lui est confié vient consacrer ses succès à la SODECI », explique Marc Albérola, Directeur Général du Groupe Eranove.

M. Basile Ebah est Ingénieur Civil de l’École Nationale des Ponts et Chaussées de Paris. Il a débuté sa carrière professionnelle en France dans la multinationale de BTP Dragages et Travaux publics, filiale du groupe SGREG Il a ensuite rejoint l’EECI (Energie Electrique de la Côte d’Ivoire) puis la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité) où il a exercé différentes hautes fonctions techniques. Embauché à la SODECI en 1994, il devient successivement Directeur Général Adjoint chargé du pôle technique de cette entreprise en 1998 puis du pôle exploitation et de la logistique en 2002. En 2006, il fut nommé Directeur Général de la SODECI.

« La nomination de Monsieur Ahmadou Bakayoko en tant que Directeur Général vise à poursuivre et intensifier le développement et la performance de la SODECI dans le cadre de ses contrats avec l’État de Côte d’Ivoire », poursuit Marc Albérola, Directeur Général du Groupe Eranove.

Diplômé de l’École Polytechnique de Paris et de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications, Monsieur Ahmadou Bakayoko a commencé sa carrière dans un fonds d’investissement aux États-Unis avant de travailler successivement en France, chez Capgemini Consulting puis Canal +, avant de rejoindre la RTI en mai 2012 comme Directeur Général Adjoint puis comme Directeur Général à partir de mai 2013 et enfin le groupe Eranove, en février 2019, en tant que Directeur des Opérations, puis Directeur Général de la CIE le 15 avril 2019.

Monsieur Jocelyn Akelé est diplômé en gestion à l’ISC de Paris et expert-comptable. Il a travaillé à la SIGEC en tant que Responsable audit opérationnel. En 2005, il intègre la SODECI comme Directeur du Budget et du Contrôle de Gestion. En 2008, il rejoint la CIE en tant que Directeur financier et comptable avant d’être nommé en mai 2012, Directeur Général Adjoint en charge des finances et logistique de la SODECI.

À propos du Groupe Eranove

Le Groupe industriel Eranove est un acteur panafricain dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable. Le Groupe Eranove est présent en Côte d’Ivoire depuis plusieurs décennies (SODECI, CIE, CIPREL, Awale, Smart Energy), au Sénégal (SDE) depuis 1996 et développe des projets d’infrastructures exclusifs au Mali, au Togo, au Gabon, à Madagascar et en Côte d’Ivoire. Avec un chiffre d’affaires de 597 millions d’euros, 455 millions de m3 d’eau potable produite, une capacité de production électrique exploitée de 1250 MW et plus de 1000 MW en développement, le groupe Eranove emploie plus de 9 000 collaborateurs, dont il catalyse les compétences et les savoir-faire au service de 2,2 millions de clients pour l’électricité et 1,9 million pour l’eau (chiffres 2018). Acteur responsable, le Groupe est engagé au travers de ses filiales sur l’ensemble des enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et sur les certifications qualité ISO 9 001, sécurité ISO 45 001 et environnement ISO 14 0001. L’actionnaire majoritaire du Groupe Eranove est ECP (Emerging Capital Partners), leader panafricain du capital investissement.

