(Agence Ecofin) - La société International Business Machine (IBM), annonce avoir atteint une fois de plus un record annuel dans le nombre de brevets déposés, en rapport avec les technologies de l’information et de la communication.

En 2017, c’est un total de 9 043 brevets que la compagnie américaine a sécurisés. Soit plus de 1 900 brevets autour de la technologie Cloud, plus de 1 400 autour de l’Intelligence Artificielle, près de 1 200 sur la cybersécurité et les 4 543 brevets restants dans les domaines de la blockchain et de l’informatique quantique.

C’est la 25ème année consécutive de leadership que revendique IBM en matière de brevets. Ginni Rometty (photo), la présidente-directrice générale de la compagnie, a indiqué que ce « leadership d’IBM en matière de brevets a changé la façon dont le monde fonctionne grâce à des progrès critiques pour l'ère moderne de l'informatique. Aujourd'hui, près de la moitié de nos brevets sont des avancées pionnières et tous visent à aider nos clients à créer des entreprises plus intelligentes ».

Les nouveaux brevets d’IBM ont été accordés à plus de 8 500 chercheurs, ingénieurs, scientifiques et designers dans 47 pays différents. La société indique avoir ainsi franchit la barre des 100 000 brevets, qui lui ont été accordés entre 1993 à 2017 pour des idées novatrices telles que les transactions sécurisées par carte de crédit, l’utilisation de puces RFID pour guider les déficients visuels, les supercalculateurs les plus rapides du monde et les détecteurs de tremblement de terre.