Peraton, fournisseur de services télécoms dans la défense, renforce sa capacité en Afrique avec OneWeb

(Agence Ecofin) - En mars 2020, Peraton a obtenu la confiance de l’US Africa Command pour lui fournir des services de communications sécurisés. Un an et demi plus tard, la société développe davantage ses atouts sur le continent.

La société Peraton – spécialisée dans la fourniture de services télécoms aux gouvernements sur plusieurs marchés, notamment celui du renseignement ou de la défense – a annoncé jeudi 9 septembre la signature d’un accord de partenariat avec OneWeb, la société de communications par satellites en orbite terrestre basse. A travers cette collaboration commerciale, Peraton va renforcer ses services de connectivité cloud et à faible latence en Afrique, notamment dans les régions les plus reculées du continent.

En ajoutant OneWeb à son portefeuille de solutions de communication, Peraton affirme s’être offert une solution de secours en plus des satellites géostationnaires (GEO) existants et des circuits de fibre pour le département de la Défense des Etats-Unis.

En mars 2020, Peraton a fait une incursion sur le marché africain en remportant le contrat de fourniture des services de communications par satellite à l’US Africa Command (AFRICOM), l’entité qui coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des Etats-Unis en Afrique. Le contrat qui court jusqu’en 2025 a été évalué à 218,6 millions USD.

En juillet dernier, l’entreprise a d’ailleurs figuré dans le Top 100 des plus grandes entreprises mondiales fournissant des services au secteur de la défense de DefenseNews. Elle s’est classée à la 96e place avec un revenu issu de ses activités dans la défense estimé à 651,2 millions USD pour l'année civile 2020. Soit 63% de son revenu total déclaré de 1,034 milliard USD. C'est la deuxième année que l'entreprise figure dans le classement annuel.

Nate White, le vice-président et directeur général des communications de Peraton, a expliqué que les services tirés des satellites de OneWeb permettront à l’entreprise d'offrir à ses clients – opérant dans des environnements distants en dehors des zones de couverture réseau standard – une flexibilité, une fiabilité et une capacité améliorées à des coûts réduits.

Muriel Edjo

Lire aussi:

04/03/2020 - Peraton décroche un contrat de 218 millions $ pour fournir des services télécoms par satellite à l'AFRICOM