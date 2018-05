Angola: la compagnie aérienne nationale demande une recapitalisation de 952 millions $ pour régler ses dettes

(Agence Ecofin) - La compagnie aérienne nationale angolaise TAAG, a besoin d’une recapitalisation de 952 millions $ de la part du gouvernement afin de régler une partie de sa dette, a indiqué ce mardi, le président du conseil d’administration de l’entreprise, José Kuvindua.

Selon les propos du responsable, relayés par Macauhub, cette recapitalisation devrait servir à rembourser la majeure partie d’une dette estimée à 1,063 milliard $.

Dans l’objectif de permettre à l’entreprise de fonctionner normalement et de faciliter son programme d’expansion de ses activités, les dirigeants de la TAAG ont également déclaré qu’il faudrait injecter entre 100 et 150 millions $ dans le fonds de roulement de la compagnie en 2019 et 2020.

« La compagnie doit recevoir un montant minimum de 10 millions de dollars US par mois.», a déclaré M. Kuvindua.

Créée en 1938, la TAAG assure les liaisons aériennes vers une quinzaine de destinations à travers le monde. En 2015, la compagnie comptait 14 aéronefs.

Moutiou Adjibi Nourou