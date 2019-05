Après le Maroc, la plateforme VTC Heetch s’apprête à s’implanter dans quatre nouveaux pays africains

(Agence Ecofin) - Heetch, une plateforme française de voiture de transport avec chauffeur (VTC), a annoncé le 8 mai, avoir réalisé une levée de fonds de 34 millions d’euros pour s’implanter dans quatre nouveaux pays d’Afrique francophone et accélérer son développement en France et en Belgique, a indiqué la société.

Heetch a précisé que son service sera lancé en Côte d’Ivoire, en Algérie, au Cameroun et au Sénégal d’ici à la fin de l’année 2019. «Dans ces pays, on est un peu plus cher que le marché des taxis de rue, mais avec un confort et une sécurité supplémentaires.», a déclaré à l’AFP, Teddy Pellerin, cofondateur de la société, qui envisage d’étendre son service aux motos-taxis, notamment au Cameroun.

Heetch, qui fait rouler 1 000 chauffeurs en France et en Belgique, a déjà lancé il y a un an, son service à Casablanca au Maroc, avant de l’étendre à Rabat et à Marrakech. La levée de fonds de 34 millions d’euros a été réalisée auprès d’investisseurs historiques dans la société, en l’occurrence Cathay Innovation et Total Ventures, Idinvest Partners, Innov'Allianz, Alven, Felix Capital et Via-ID.

Cette levée de fonds de série B intervient un peu plus d'un an après une série A de 16,5 millions d'euros.

Lire aussi:

05/12/2016 - Côte d’Ivoire : la compagnie de VTC Africab mobilise l’épargne des particuliers pour accroître sa flotte de véhicules

08/09/2016 - VTC en Afrique : après son lancement à Abidjan, Africab ouvre sa première franchise à Cotonou

10/06/2016 - Kenya: combat des chefs en perspective entre Safaricom et Uber pour la domination du marché des VTC

19/02/2019 - Egypte : la société Uber devra désormais s'acquitter de la TVA

12/11/2018 - Uber mis en concurrence sur le marché africain par une firme incorporée en Estonie et soutenue par des firmes de capital-risque