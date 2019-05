Cameroun : le groupe SABC et l'ordre des médecins concrétisent une initiative pour le développement, au profit d’un hôpital stratégique

(Agence Ecofin) - Le groupe agroalimentaire camerounais SABC qui est coté sur la bourse de Paris, et l'ordre national des médecins du Cameroun, ont concrétisé le 8 mai 2019, un de leurs engagements pour le développement, avec la remise officielle de dons en équipements et infrastructures, au profit de l'hôpital de Mbanga, une localité située à 1 heure de la capitale économique Douala

L'engagement de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun s'est effectué à travers sa filiale la Société des Eaux Minéralières du Cameroun (SEMC). Cette société qui est présente sur le Douala Stock Exchange, exploite dans les environs de cette localité, son principal site de production d'eau minérale.

L'entité a ainsi construit un forage avec un système complet d’adduction, qui profite désormais à un hôpital, où parfois il pouvait se passer 6 mois sans qu’il n’y ait de l’eau. Il a aussi été question de refaire les bâtiments de l'établissement qui abritent le bloc de chirurgie et la maternité.

L’offre complémentaire de l'ordre des médecins est constituée de produits de traitement, mais aussi d'un ensemble d'équipements hospitaliers. Les autorités de cette localité, le sous-préfet, le maire et le responsable de l'établissement hospitalier en tête, ont affiché une reconnaissance à ce geste de solidarité.

Rappelons que l'Hôpital de Mbanga est situé sur l'une des principales routes nationales du pays, la numéro 5. Il reçoit environ 1200 malades par mois. Mais surtout, situé sur une des voies identifiées comme l'une des plus accidentogènes du Cameroun, il accueille de nombreux blessés lorsque survient de situations tragiques entre automobiles. Selon son directeur, le manque d'équipement et surtout d'eau était leur plus gros défi.

Le partenariat pour le développement entre la SABC et l’ordre des médecins a officiellement été formalisé au mois de juillet 2018. Pour les deux acteurs, cela participe d’une réelle responsabilité d’utiliser les ressources et les moyens disponibles, pour soutenir des entités ou individus qui en auraient besoin. Les deux partenaires ont d’ailleurs confié que d’autres initiatives de ce genre seront menées en collaboration avec l’administration, aussi bien au niveau central que local

Idriss Linge