Proparco va financer à hauteur de 12,5 millions d’euros la construction d’Azalaï Hotel Dakar

(AZALAÏ HOTELS ) - Dans le cadre des travaux de construction d’AZALAÏ HÔTEL DAKAR, dont la Société Sénégalaise de Promotion Hôtelière, filiale sénégalaise du Groupe AZALAÏ HOTELS, est le Maître d’Ouvrage, Monsieur Mossadeck BALLY (photo), Administrateur Général de la 2SPH S.A, et Monsieur Amaury MULLIEZ, Directeur Général Délégué de PROPARCO, ont procédé à la signature de la convention de financement entre la 2SPH et PROPARCO, à Dakar.

PROPARCO, filiale de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé, est un bailleur historique du Groupe AZALAÏ. Celle-ci a encore répondu à notre appel en consentant à mettre à la disposition de la 2SPH SA une ligne de crédit d’un montant de 12,5 millions d’euros, pour accompagner les efforts de consolidation du développement du Groupe AZALAÏ, à travers la construction d’AZALAÏ HOTEL DAKAR.

IMPACT DE CETTE OPERATION

Cet accompagnement, qui s’inscrit en droite ligne de l’exécution de notre Plan de Développement décennal 2012- 2022, soutiendra le développement de l’offre hôtelière dans la capitale sénégalaise. Elle permettra de créer des emplois temporaires sur le chantier de construction, et des emplois permanents dans le nouvel hôtel ; elle contribuera également à dynamiser l’économie locale, via les approvisionnements locaux en fournitures ou en produits alimentaires. Elle participera également au développement d’un environnement des affaires attractif pour les investissements régionaux et internationaux. Enfin, le projet permettra de former des jeunes aux métiers de l'hôtellerie et ainsi de consolider l'emploi de jeunes dans ce secteur.

UN CHANTIER AMBITIEUX

Un hôtel de 202 chambres, répondant aux standards internationaux d’un 4 étoiles, situé sur l’emblématique corniche ouest de Dakar, à 10 mn du plateau, le centre des affaires de la capitale sénégalaise. Ce projet créera environ 200 emplois directs pendant la phase travaux et environ 200 emplois directs et 600 emplois indirects en phase exploitation et ce, pour le plus grand bénéfice de la jeunesse sénégalaise.

A PROPOS DE AZALAÏ

AZALAÏ est un groupe hôtelier panafricain qui connaît une croissance soutenue depuis son lancement. Créé à Bamako en 1994, par MM. Mossadeck BALLY et Mohamed AG ALHOUSSEINI, co-fondateurs, avec le rachat du mythique Grand Hôtel, le GROUPE AZALAÏ HOTELS est la première chaine hôtelière en Afrique de l’Ouest et leader régional dans le secteur de l’Hôtellerie. Avec une expérience de plus de 20 ans, le siège basé au Mali, Azalaï Hotels a développé une stratégie orientée sur la satisfaction des besoins croissants de ses clients par l’amélioration constante de la qualité de son service haut de gamme, par la rénovation méticuleuse de ses unités hôtelières et par une gestion rigoureuse de son portefeuille à croissance rapide. De Bamako à Abidjan, en passant par Ouagadougou, Bissau, Cotonou et Nouakchott, les collaborateurs du Groupe Azalaï Hotels créent, tous les jours, le meilleur de la légendaire hospitalité africaine pour la partager avec leurs clients et partenaires. Le GROUPE AZALAÏ HOTELS est une entreprise citoyenne, qui respecte l’environnement et qui génère plus de 2500 emplois directs et indirects à travers la sous-région. Les prochaines ouvertures sont prévues à Dakar, Conakry et Niamey.