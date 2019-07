La SOTETEL et l’ATI ont signé une convention de partenariat technologique

(Agence Ecofin) - La Société tunisienne d’entreprises de télécommunications, spécialisée dans la mise en œuvre et la maintenance des infrastructures de réseaux de télécommunications, a signé la semaine dernière, une convention de partenariat stratégique avec l’Agence tunisienne d’Internet (ATI). L’objectif est d’enrichir leurs offres de services TIC respectives et de proposer à leurs clients, des réponses plus efficaces à leurs besoins, spécialement dans les segments du Wifi et des villes intelligentes.

Le partenariat entre la SOTETEL, filiale de l’opérateur historique Tunisie Télécom, et l’ATI, traduit en fait une collaboration entre deux entreprises publiques à l’expertise similaire et complémentaire. Moez Maaref, le président-directeur général de l’ATI, l’a d’ailleurs reconnu lorsqu’il a affirmé que « l’offre de services de l’ATI en matière de Wifi, Smart Cities sera boostée par le professionnalisme de la SOTETEL, intégrateur de solutions technologiques ». Selon lui, cette « coopération ne sera que fructueuse selon un modèle Win-Win ».

La coopération entre la SOTETEL et l’ATI, entre dans le cadre des ambitions de Tunisie Télécom qui veut se positionner comme acteur incontournable de la transformation de la société tunisienne par les TIC. A travers le Wifi et Smart Cities, la société télécoms veut contribuer à la réalisation de cadres de vie qui amélioreront les conditions de mobilité et transport, de sécurité, d’accès aux services publics, de gestion des ressources des populations.