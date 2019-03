La valeur de MTN augmente de 1,7 milliard $ sur le Johannesburg Stock Exchange, après la publication de ses résultats de 2018

(Agence Ecofin) - L’action MTN Group a gagné 13,74 rands, le 7 mars 2019 sur le Johannesburg Stock Exchange. Elle était en progression de 18,05%, un record de hausse journalière, depuis la crise financière de 2008.

Ramenée au nombre total des actions, cela représente une valorisation supplémentaire de 25,9 milliards de rands (1,7 milliards $), a pu constater l'Agence Ecofin.

Les investisseurs semblent avoir accueilli positivement la présentation des résultats du groupe pour l'année 2018 et de ses perspectives pour améliorer les choses. Le bénéfice net 2018 a été déclaré à 9,57 milliards de rands. On est loin du bénéfice net de plus de 20,2 milliards de rands réalisé avant 2015, mais par rapport à 2017, cela représente une hausse de 97%.

MTN a même indiqué que, n'eût été un certain nombre de faits non récurrents, ce résultat net aurait pu être plus important encore. En plus d'une courbe de rentabilité en hausse, le directeur général du groupe sud-africain a annoncé un plan de désinvestissement important sur les trois prochaines années.

Un accord aurait déjà été trouvé pour céder des actifs au Botswana pour 300 millions $. Mais d'autres cessions sont prévues, notamment des participations dans le capital de Jumia, une entreprise qui gagne en espace sur le marché africain de e-commerce. Au Total, MTN prévoit un revenu supplémentaire de 1 milliard $ de ces cessions.

L'évolution reste à suivre. Même si le groupe parle d'une situation sous-contrôle, ses opérations au Cameroun et en Côte d'Ivoire, deux importants marchés, ont connu une évolution mitigée. Malgré une bonne base d’abonnés, ses revenus y ont reculé de manière significative.

La décision des investisseurs de long terme dépendra fortement des précisions que leur fournira le groupe sur des aspects précis de ses performances financières et sa situation bilancielle. MTN est une vraie success story de l'expansion économique sud-africaine en Afrique. Mais il a aussi fait face récemment à de gros défis avec les régulateurs et des marchés devenus changeants.

