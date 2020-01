NetActuate se renforce en Afrique avec la mise à niveau de son centre de données de Johannesburg

(Agence Ecofin) - La société NetActuate a annoncé la mise à niveau de son centre de données de Johannesburg en Afrique du Sud. L’opération traduit la volonté de l’entreprise de se renforcer sur le marché continental.

Pour Mark Mahle, le président-directeur général et architecte technologique principal de NetActuate, les améliorations à Johannesburg ont établi l’infrastructure comme « point de présence principal pour l'expansion vers de nouveaux sites en Afrique » où « nous avons constaté une demande croissante de fourniture d'applications résilientes à faible latence aux utilisateurs finaux ».

Le centre de données de NetActuate à Johannesburg est stratégiquement situé à Ekurhuleni, un important centre commercial et industriel. Il a un accès direct à NAPAfrica, le plus grand point d’échange Internet du continent africain, permettant ainsi à NetActuate de proposer des services de faible latence et d’une grande fiabilité sur divers marchés mondiaux à ses clients.

La mise à niveau du centre de données de Johannesburg est intervenue peu de temps après celle de New York où d'importantes capacités supplémentaires sont désormais disponibles pour les machines virtuelles, la colocation et les services réseau. De nouveaux partenaires de connectivité ont également amélioré la latence et la résilience du réseau pour les utilisateurs finaux de la côte Est des Etats-Unis.

Selon Mark Mahle, la présence solide que l’entreprise a développée à New York et en Afrique du Sud « est un élément important de notre plan de mise à niveau stratégique pour l'ensemble de l'empreinte mondiale de NetActuate ».

