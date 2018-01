Le bénéfice net 2017 du marocain Involys sera plombé par des retards dans la réalisation de certains projets

(Agence Ecofin) - Involys, une entreprise marocaine spécialisée dans l’édition et l’intégration des logiciels de gestion mobilière et immobilière, a émis un avertissement portant sur ses comptes annuels de 2017, sachant que son bénéfice net sera négativement impacté par des retards accusés dans la réalisation d’un certain nombre de projets.



La société qui est cotée sur la bourse de Casablanca, fait savoir qu’elle connaîtra un manque à gagner de 18 millions de dirhams marocains (1,9 million $) du fait de la suspension en phase avancée d’un projet réalisé avec un établissement marocain et d’un deuxième projet en cours de déploiement au Gabon. Des contraintes internes non clairement expliquées seraient à l’origine de ces situations.

Au-delà de ces défis de conjoncture, on peut noter que, depuis 2014, les revenus d’Involys sont en baisse. En 2014, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 55,8 millions de dirhams marocains. En 2015, ce chiffre d’affaires est passé à 53,4 millions de dirhams pour s’établir à 38,9 millions de dirhams marocains en 2016.



Même si sa marge nette a progressé de 10,6% en 2016 pour atteindre les 7,6 millions de dirhams marocains, l’entreprise précise que cela a été le fait de l’impact exceptionnel du dénouement d’un contentieux avec le Ministère de l’Education Nationale, jugé en faveur d’un groupement dont elle faisait partie.

