Au Kenya, Stawi, une plateforme de prêts aux microentreprises, souhaite mobiliser 97 millions $ pour soutenir son expansion

(Agence Ecofin) - Stawi, une entité soutenue par un groupe de banques commerciales, membres de la Kenya Bankers Association (KBA), envisage d’obtenir un prêt syndiqué d’un montant de 10 milliards de shillings kényans (97 millions $) pour financer sa prochaine phase de croissance, rapporte l’agence Reuters

Kenya Commercial Bank (KCB), Co-operative Bank of Kenya, NCBA Bank of Kenya et Diamond Trust Bank Kenya Limited qui ont conjointement mis en place la plateforme Stawi, pourront éventuellement mobiliser ces ressources financières au profit de cette entreprise kényane.

Stawi propose des microcrédits non garantis, compris entre 30 000 et 250 000 shillings kényans, assortis d’un taux d’intérêt annuel de 9 % par an et remboursable sur une période de 1 à 12 mois. Au cours de sa phase expérimentale, la plateforme a attiré 100 000 microentreprises kényanes qui ont sollicité et obtenu des prêts pour un montant global de 100 millions de shillings.

Cette initiative de la Kenya Bankers Association n’est pas la première du genre. Le groupe de défense des intérêts du secteur bancaire et financier au Kenya a, par le passé, lancé une plateforme de paiements numériques (PesaLink) dédiée aux PME.

Le nouveau projet survient dans un contexte particulier, marqué par l’abrogation de la loi qui limitait les taux d’intérêt appliqués aux crédits bancaires. Une mesure profitable pour les banques commerciales.

Chamberline Moko