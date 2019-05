Nexign s’est associé à NETS International pour conquérir l’Afrique avec ses solutions pour opérateurs de télécoms

(Agence Ecofin) - L’émirati Nexign, fournisseur de Business Support Systems et d’une plateforme pour Internet des objets (IoT) aux opérateurs de télécoms, a signé un partenariat stratégique de revendeur avec NETS International, l’intégrateur de systèmes et spécialiste des solutions, basé à Dubaï. A travers cette collaboration, la compagnie souhaite conquérir l’Afrique avec ses solutions de télécoms et contribuer à la transformation des opérateurs de téléphonie mobile de fournisseurs de solutions de communication à fournisseur de solutions numériques.

Selon Ahmad Sayed, le directeur régional et vice-président des ventes pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Nexign, la collaboration avec NETS International intervient à un moment crucial pour les compagnies de téléphonie. Avec l’évolution rapide de la technologie et la demande croissante de nouveaux besoins par les consommateurs qui les contraignent à muter en fournisseur de services numériques, l’intégrateur de systèmes y voit l’instant idéal pour se positionner sur le marché.

« La solide réputation de NETS dans les domaines du conseil aux entreprises, de la technologie et des services d'intégration, ainsi que sa réputation régionale auprès des principaux opérateurs MEA, font de la société le partenaire idéal pour optimiser la valeur de notre plateforme BSS et concrétiser la vision stratégique de Nexign d’accompagner les opérateurs de télécoms tout au long de leur parcours », a déclaré Ahmad Sayed.