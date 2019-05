Gabon : la Sobraga dote la mini-entreprise Recyclage&Collecte en moyens roulants

(SOBRAGA) - Fabrice Bonatti, Directeur Général de la Sobraga (Société des brasseries du Gabon), a officiellement remis ce vendredi 3 mai 2019 au responsable de la mini-entreprise Recyclage&Collecte, Paulin Abessolo, les clés de deux véhicules qui seront consacrées à la collecte des emballages de boissons en plastique et en aluminium.

La Sobraga a réformé et décoré pour le compte de la jeune entreprise un canter de grande capacité pour l’enlèvement périodique des emballages plastiques et aluminium dans les points de collecte mis en place dans Libreville, ainsi qu’un buggy à remorque destiné spécifiquement au nettoyage des plages.

Cette dotation est le fruit d’un partenariat démarré en 2014 avec l’incubateur JA Gabon, qui a permis la création de la mini-entreprise Recyclage&Collecte. Depuis 5 ans, les équipes marketing, logistiques et financières de la Sobraga assistent ces jeunes entrepreneurs pour mettre en place des points de collecte des emballages de boissons, négocier les prix de revente des matières premières, monter un business model rentable et promouvoir la sensibilisation des acteurs privés et du grand public sur ce sujet.

Depuis sa création et avec le soutien de la Sobraga, Recyclage&Collecte est parvenu à conclure des contrats de collecte avec plusieurs établissements hôteliers, le camp militaire français et certaines entreprises privées.

Cette dotation en moyens roulants doit permettre à Recyclage&Collecte d’accélérer le développement de son activité et ainsi d’impacter positivement la lutte contre les déchets plastiques et aluminium.

La Sobraga est engagée depuis de nombreuses années dans le développement durable et la préservation de l’environnement. Depuis 2018, nos efforts se concentrent sur le segment spécifique de la collecte et de la valorisation des emballages de boissons post-consommation.

A cet effet, de nombreux partenariats ont été conclus pour augmenter la capacité de collecte et de valorisation. Par ailleurs, un appel à projets environnementaux a été lancé en 2019, qui doit permettre de fédérer les initiatives de la société civile et des partenaires privés autour du défi de la lutte contre la pollution plastique.

Recyclage&Collecte

Recyclage&Collecte est une jeune startup issue du programme MINI-ENTREPRISE de JA Gabon que Sobraga cofinance depuis 2014 avec l’Etat Gabonais. Son responsable, Paulin Abessolo, travaille en étroite collaboration avec les équipes de la Sobraga depuis 5 ans pour mettre en place un business model viable pour la collecte et la valorisation des déchets plastiques et aluminium.