Les entreprises nigérianes s'apprêtent à mobiliser un montant record de 556 millions $ sur le marché obligataire, cette année

(Agence Ecofin) - Le Nigeria pourrait enregistrer une hausse record des obligations émises par ses entreprises en 2018, a déclaré la Securities and Exchange Commission (SEC) à l’agence de presse Bloomberg.

Selon les informations révélées, 200 milliards de nairas (556,3 millions $) devraient être mobilisés, soit le double du montant record atteint en 2016. La plupart des fonds levés devraient servir à financer des investissements dans le domaine des infrastructures (chemins de fer, routes et électricité), ainsi que la création de réserves de capitaux.

L’institution gouvernementale a également indiqué que cette tendance qui devrait se confirmer dans les prochains mois est motivée par un niveau particulièrement bas des taux d’intérêt du marché financier.

L’amélioration de la « liquidité sur le Nigerian Stock Exchange et le FMDQ OTC Securities Exchange » ainsi que le redressement progressif de la situation macro-économique dans le pays, poussent également de plus en plus les sociétés nigérianes à se tourner vers le marché financier.

Notons que pour 2018, le FMI table sur une croissance à 2,1% pour le pays ouest-africain.

Rappelons que, l’année dernière, le Nigeria avait enregistré une baisse record des émissions d’obligations de ses entreprises, qui sont descendues à leur niveau le plus bas en quatre ans.

Moutiou Adjibi Nourou