Après Orange, MTN signe à son tour des avenants à sa convention de concession avec l’Etat du Cameroun

(Agence Ecofin) - La ministre des Postes et Télécoms, Minette Libom Li Likeng, a annoncé le 4 mai 2018, avoir signé, en compagnie du ministre des Finances, Louis Paul Motaze, des avenants à la convention de concession entre l’Etat du Cameroun et la filiale locale du groupe télécoms sud-africain MTN International.

Comme ce fut déjà le cas avec les avenants apportés le 9 avril 2018, à la convention de concession avec Orange Cameroun, la ministre Libom Li Likeng précise que les modifications apportées à la concession de MTN Cameroun avaient «pour but de préserver les intérêts de l’Etat, d’une part et d’autre part, d’intégrer dans le document de concession, les obligations de qualité de service et d’expérience, ainsi que les indicateurs de couverture du réseau 4G».

La signature de ces avenants devrait ouvrir la voie à la délivrance de la nouvelle licence à MTN Cameroun, par décret présidentiel.

En effet, le chef de l’Etat camerounais avait conditionné la signature de ce décret par la réouverture des négociations avec les opérateurs de mobile ayant renouvelé leurs conventions en mars 2015 (MTN et Orange), dans l’optique de préserver, au mieux, les intérêts de l’Etat.

BRM

Lire aussi:

10-04-2018 - Orange Cameroun signe des avenants à sa convention de concession préservant «les intérêts de l’Etat» et la qualité du service 4G

11-04-2018 - L’Etat du Cameroun dévoile le contenu des avenants apportés à la concession d’Orange Cameroun