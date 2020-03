Cameroun : le programme d’incubation Pajer-U a déjà transféré plus de 200 entreprises à l’Agence des PME

(Agence Ecofin) - Le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Mounouna Foutsou, affirme, dans une interview parue cette semaine dans l’hebdomadaire camerounais Expression économique, que le Programme d’appui à la jeunesse rurale et urbaine (Pajer-U) a produit des résultats encourageants pour le compte de la seule année 2019.

« À ce jour, il a transféré 200 petites et moyennes entreprises (PME) incubées à l’Agence des petites et moyennes et entreprises (APME) avec un potentiel de 200 milliards FCFA de chiffres d’affaires, un revolving fund de près d’un milliard FCFA constitué par les bénéficiaires et une centrale de risque mise en place », se réjouit le membre du gouvernement. Il ajoute que 793 jeunes Camerounais viennent d’être réarmés moralement par le Pajer-U. Bien plus, 7216 jeunes ont été référencés vers divers guichets d’accompagnement en fonction de leurs besoins.

Mis sur pied en 2007, le Pajer-U est un programme gouvernemental financé par les fonds de l’initiative « Pays pauvre très endetté » (PPTE) dans cadre de la coopération entre le Cameroun et la France. C’est un dispositif qui entend accompagner les jeunes en auto-emploi en zone rurale et urbaine.

Le Pajer-U a pour cible principale les jeunes âgés de 15 à 35 ans non scolarisés et déscolarisés (diplômés ou non) promoteurs d’entreprises. Le postulant doit avoir un parrain à qui l’on s’adressera au cas où le jeune viendrait à ne pas rembourser son crédit.