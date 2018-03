Le Zimbabwéen Hwange Colliery annoncé sur le marché des capitaux pour mobiliser 500 millions $ en vue de sa recapitalisation

(Agence Ecofin) - Hwange Colliery Company Ltd (HCCL), une société minière cotée sur le Zimbabwe Stock Exchange est à la recherche d’un financement de 500 millions $ devant lui permettre d’augmenter ses capitaux propres.

Thomas Makore, directeur général d’HCCL estime son seul besoin courant, pour couvrir les dépenses d’exploitation, à 5 millions $ par mois. « Hwange Colliery doit être recapitalisée de manière importante et nous avons besoin d'environ 500 millions de dollars. Cet argent devrait venir en capitaux propres et non en dette. L'équipement est obsolète en ce moment. Nous avons un fonds de roulement insuffisant, nous avons besoin d'environ 5 millions de dollars par mois dont 500 000 dollars doivent être en devises pour acheter des pièces de rechange et des intrants de production tels que des explosifs », a confié Thomas Makore.

Cette situation difficile que connaît l’entreprise est expliquée par l’endettement de la société et l’environnement économique difficile au Zimbabwe. « Les pénuries de devises étrangères qui prévalent dans le pays ont paralysé les opérations de l'entreprise et affecté ses stratégies de relance. A côté de cela, la dette de l’entreprise s’élevait à 352 millions $ à la fin janvier 2018 », a ajouté Thomas Makore.

Avec le départ de l'ancien président Robert Mugabe, les investisseurs se montrent plus ouverts à investir au Zimbabwe, encouragés par les propos rassurants du nouvel homme fort du pays. Aussi, il faut dire que, même du temps de Mugabe, la valeur des actifs boursiers a progressé, car avec la baisse des liquidités, les titres boursiers étaient devenus des actifs refuges pour ces investisseurs. La tendance pourrait se poursuivre actuellement, où le défi de liquidités n'est pas complètement réglé.

Chamberline Moko