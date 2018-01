Le sud-africain MTN Group annoncé dans une tournée de rencontres avec des banquiers asiatiques, vers la mi-janvier 2018

(Agence Ecofin) - L'opérateur MTN Group, leader des télécommunications en Afrique sub-saharienne, est annoncé dans une tournée taïwanaise au cours de laquelle ses responsables échangeront avec des intermédiaires financiers d'Asie-du sud-est, a appris l'Agence Ecofin de sources concordantes, citant des personnes impliquées dans le processus.

Le groupe sud-africain ne prévoit pas de lever des fonds à l'occasion de ce voyage, mais souhaite juste rencontrer des investisseurs et éventuellement préparer une prochaine phase d’emprunt syndiqué sur le marché international des capitaux. Rappelons que la dernière fois qu'il a réalisé un emprunt syndiqué international, MTN avait bataillé pour atteindre son objectif du milliard $.

En 2017, deux groupes sud-africains ont sollicité le marché asiatique de la dette dans le cadre de la mobilisation de près de 800 millions $. Il s'agit d'Investec, la banque spécialisée, cotée à Londres et à Johannesburg, qui avait obtenu 600 millions $ des banques asiatiques, et le groupe financier First Rand qui avait obtenu auprès de financiers asiatiques une partie des 200 millions $ mobilisés sur le marché international.

MTN qui a connu des hauts et des bas en 2017, notamment en raison de la lourde sanction qui a affecté sa filiale au Nigéria, a récemment annoncé, qu'il cédait près de 231 millions $ de dette contractées en tant qu'actionnaire de l'opérateur de tour IHS Nigeria. Une initiative qui illustre sa volonté de renforcer le volet de ses activités nigérianes, concernant l'exploitation des tours de télécommunication, mais qui plombera différents niveaux de son revenu par action au terme de l’exercice 2017 qui s’achève en mars 2018.

Idriss Linge