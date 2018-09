Egypte : Qalaa Holdings prévoit d'introduire 8 entreprises de son portefeuille sur l'Egyptian Exchange

(Agence Ecofin) - Qalaa Holdings, la plus importante firme d'investissement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient prévoit d'introduire 8 sociétés de son portefeuille en bourse, dans le cadre d'un processus qui débutera au cours du quatrième trimestre 2019, et s'achèvera en 2021.

Les ressources mobilisées serviront à réaliser des investissements d'un montant global proche de 40 milliards de livres égyptiennes (2,2 milliards $) d'ici 2022. Ces introductions devraient aussi permettre à la firme, de renforcer son statut de holding d'investissement, a déclaré Ahmed Heikal, le président de son conseil d’administration, dans un média de zone MENA (Moyen Orient - Afrique du Nord).

L'entreprise a démarré l'année 2018 sur les chapeau de roues, avec une croissance à deux chiffres sur presque tous ses indicateurs au terme du premier trimestre. Toutefois, elle est restée sur un résultat net déficitaire (-186,7 millions de livres égyptienne), même si cette perte est en baisse de 54% comparée à celle de la même période en 2017.