Zyxel Communications Corporation s’associe à Metra Computer pour étendre ses solutions TIC en Égypte

(Agence Ecofin) - La société Metra Computer, spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques intégrées, a signé un accord de partenariat stratégique avec le fabricant de périphériques réseau Zyxel Communications Corporation.

A travers cet accord, Zyxel Communications Corporation souhaite étendre ses solutions technologiques, notamment des solutions informatiques intégrées, l’infrastructure de communication intelligente pour les entreprises et les « smart cities », des solutions innovantes pour les systèmes de communication sans fil 5G et 6G et la sécurité de l'information.

Selon Mamoun Abdullah, le responsable des chaînes pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez Zyxel Communications Corporation, l’entreprise a choisi de se renforcer en Égypte « parce que l'Égypte est l'un des principaux pays dans le domaine des communications et de l'Internet, qui mène le processus de transformation numérique et adopte le concept de villes intelligentes ; le pays se distingue comme un marché majeur pour les produits de réseau filaire et sans fil, et dans la sécurité des données ».

« Après la publication de la loi sur la cybercriminalité en Égypte, la sécurité de l'information est devenue l'un des secteurs technologiques les plus actifs et les plus exigeants, et nous avons pris une série d'initiatives pour établir notre présence en Égypte, fournir des solutions de sécurité plus innovantes et garantir que la sécurité des clients se développe et s'adapte à l'infrastructure numérique », a affirmé Mamoun Abdullah.

Avec le soutien de Metra Computer, Zyxel Communications Corporation est décidé à répondre aux besoins des acteurs de différents secteurs d’activités tels que l’hôtellerie, la santé, l’éducation, la banque, les services gouvernementaux.

Lire aussi:

14/01/2020 - L’Égypte va lancer un programme de fabrication de mini-satellites dans les universités

20/12/2019 - L’Égypte et l’Arabie saoudite renforcent leur coopération dans les TIC et télécoms