Egypte : Hewlett Packard Entreprise souhaite étendre ses activités dans le pays

(Agence Ecofin) - Le président directeur général de Hewlett Packard Entreprise (HPE), Antonio Neri (photo), a exprimé le souhait d’étendre les activités de la société en Egypte. Il a manifesté ce désir au ministre égyptien des Communications et des technologies de l’information, Yasser El-Kady, le 1er mars 2018. En tant que fournisseur mondial de solutions technologiques et de logiciels spécialisés pour la sécurité des infrastructures et des réseaux, HPE voudrait apporter à l’Egypte, son expertise dans la modernisation des services gouvernementaux.

D’après Antonio Neri, HPE a forgé de nombreuses alliances stratégiques avec les plus grandes sociétés technologiques du monde afin de fournir aux gouvernements, des solutions technologiques innovantes et intégrées. Ces solutions contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de ces gouvernements. Le patron de HPE a ajouté que l’entreprise a également de l'expérience dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT) et de l'informatique en nuage.

Le ministre Yasser El-Kady a exprimé à Antonio Neri, la disponibilité du gouvernement égyptien à travailler avec HPE dont l’expertise cadre avec les ambitions nationales en matière de développement porté par les TIC. Il a souligné que l’Egypte est une destination de choix pour l’investissement technologique.