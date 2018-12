Tanzanie: la Posta prépare sa mue numérique en zone rurale  

(Agence Ecofin) - Mwang’ombe Hassan (photo à droite), le directeur général de la Tanzania Postal Services (Posta), a dévoilé le projet de la société publique d’apporter les services numériques et le paiement électronique dans les zones rurales du pays. S’exprimant lors de l’atelier qui se tient du 4 au 6 décembre 2018 sur le rôle des services financiers postaux comme facteur de développement socio-économique, il a révélé que la Posta a déjà commencé à acquérir les équipements technologiques qui lui permettront de réaliser cette transformation et elle attend du gouvernement, le financement qu’elle a sollicité pour réussir l’extension du projet à tout le pays.

Selon l’Union postale Universelle (UPU), organisatrice de l’atelier en collaboration avec l’Union postale africaine (UPA), l’introduction du numérique dans les services postaux, a le pouvoir de redynamiser ce segment d’activité en pleine déliquescence du fait de la préférence des consommateurs pour la technologie, plus rapide et moins contraignante. Une suite de nouveaux services comme l’achat en ligne, le paiement électronique et l’acheminement du colis au client, qui offre de la commodité aux clients, surtout en zone rurale, représente une opportunité d’affaires à travers laquelle la Posta peut s’imposer comme une société incontournable auprès des clients et améliorer davantage sa santé financière.

Mwang’ombe Hassan a déclaré que la Posta ne compte pas « dormir sur ses lauriers et se laisser submerger par les avancées technologiques et la floraison des services de courrier, nous nous battons pour demeurer à flot ».