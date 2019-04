Afrique du Sud: Nihilent ouvre son tout premier laboratoire d’expérience utilisateur d’Afrique dans le pays

(Agence Ecofin) - Nihilent, la société mondiale de conseil et d’intégration de solutions, forte d’une gamme complète d’expertise en matière de processus et de technologies, annonce l’ouverture de son tout premier laboratoire d’expérience utilisateur (UX) d’Afrique en Afrique du Sud. Le laboratoire utilise un cadre de réflexion conceptuel breveté et des outils d'analyse pour identifier les déclencheurs cognitifs et émotionnels ainsi que les modalités non verbales de l'expérience utilisateur, dans le but d'humaniser davantage l'interaction entre les utilisateurs et la technologie.

Situé à Bryanston à Johannesburg, le laboratoire s'adresse à tous les types d'entreprises et aux secteurs d'activité B2B et B2C pour la validation produit / contenu, la conduite de projets, la facilitation d'ateliers de conception et la mise sur le marché.

Selon Nihilent, l'adoption massive des technologies numériques, l'augmentation exponentielle du nombre d'individus et de dispositifs connectés ont donné lieu à un nouveau type d'économie. L’entreprise estime qu’au regard du pouvoir d'achat potentiel que détient la génération actuelle qui dépense plus pour des expériences que pour des services, avec les médias sociaux au cœur de ce changement économique, il y a des opportunités d’affaires à saisir.

Pour Jeremy Ord, le président de Nihilent, le choix de l’Afrique du Sud pour abriter ce second laboratoire mondial de l’entreprise, après celui d’Inde, découle du fait que « l’Afrique du Sud possède la base de compétences pour soutenir notre vision pour le laboratoire. L’économie émergente de l’Afrique du Sud connaît un potentiel de croissance extraordinaire et nous sommes entièrement équipés pour proposer des produits et des services innovants à nos clients de la région ».