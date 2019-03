Nigeria : Pan Africa Towers confie à Watt Renewable Corporation, la fourniture d’une énergie renouvelable à son parc de près de 1 000 tours télécoms

(Agence Ecofin) - La société nigériane Pan African Towers (PAT) Limited a signé un contrat d’un montant de 7,2 milliards de nairas (19 972 260 de dollars US) avec la société canadienne Watt Renewable Corporation. Selon les termes de l’accord, Watt Renewable fournira des solutions d’énergie alternatives telles que l’énergie solaire et bien d’autres à tout le parc d’infrastructures télécoms appartenant à PAT et estimé à près d’un millier de tours télécoms.

Selon le directeur général de PAT, Wole Abu (photo), ce contrat réduira de 50% les dépenses de l’entreprise pour le fonctionnement de ses tours télécoms. Elle aura également un impact positif sur la qualité du service télécoms qui est souvent perturbé par les problèmes d’énergie électrique.

Au Nigeria, PAT rencontre un risque sur ses gains dans les zones urbaines parce qu’il est confronté aux coupures intempestives de l’énergie électrique fourni par le réseau publique. Dans les zones rurales, c’est l’approvisionnement continu en carburant qui pèse lourd dans ses finances. L’utilisation d’énergies alternatives fournie par Watt Renewable, pourrait lui conférer une certaine autonomie.

PAT qui a aussi une empreinte au Ghana, en plus du Nigeria, a déclaré qu’elle devrait procéder à une sécurisation énergétique de ses tours télécoms une fois celle du Nigeria achevée.