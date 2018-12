Cameroun : Sika, le chimiste suisse du bâtiment, inaugure une unité de production de plus d’un milliard FCFA

(Agence Ecofin) - Spécialisée dans la fabrication des produits chimiques destinés à l'étanchéité, au collage, à l'insonorisation, au renforcement ou à la protection d'ossatures, le groupe suisse Sika a officiellement inauguré le 1er décembre 2018, à Douala, la capitale économique camerounaise, son usine de production qui a permis de mettre sur le marché 19 700 tonnes de produits au cours de l’année 2018 courante.

Investissement d’un montant de plus d’un milliard de francs CFA, financé sur fonds propres (Sika AG à 80% et Sika Finanz AG à 20 %), l’usine Sika de Douala verra ses capacités passer à 29 700 tonnes au cours de l’année 2019, avec l’entrée en production annoncée d’une unité de production de mortier, selon les responsables de cette entreprise suisse.

« Nous sommes convaincus qu'il faut être très proche de nos clients pour comprendre et satisfaire les besoins du marché. Pour nous, le marché au Cameroun est très intéressant et offre tellement de potentiel avec les infrastructures comme les barrages, les ponts, les ports ou les projets résidentiels comme les shopping center et les immeubles », a confié Ivo Schadler, directeur Europe, Middle East and Africa (EMEA) de Sika.

Pour rappel, c’est le 23 août 2016 que ce groupe suisse avait officiellement annoncé l'ouverture de deux nouvelles succursales au Cameroun et à Djibouti. Cette implantation de Sika au Cameroun a notamment permis à cette entreprise « de participer à la réalisation de nombreux projets de construction de stades et structures d’hébergement, des centrales à béton, des sols en résine de plusieurs usines […] », a souligné Pedro Lopes, directeur général de Sika Cameroun.

Selon son directeur EMEA, Ivo Schadler, le groupe Sika a réalisé, au cours de cette année 2018, « un résultat record, avec un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards de francs suisses, et compte plus de 100 filiales sur tous les continents ».

Brice R. Mbodiam

