Tchad : le Hilton de N’djamena fermera ses portes dans les prochains jours

(Agence Ecofin) - N’djamena va perdre prochainement son Hilton. Ainsi en a décidé le groupe hôtelier américain.

Dans une lettre datée du 30 octobre 2019, le filiale tchadienne du groupe hôtelier a écrit le message suivant à ses fournisseurs : « Cher fournisseur, nous sommes au regret de vous informer que notre compagnie propriétaire est contrainte à prendre, à son plus grand regret, la très difficile et très désagréable décision de procéder à la fermeture de notre établissement, le Hilton Ndjamena, à compter du jeudi 21 novembre 2019. Nous sommes profondément tristes de cette décision et des lourdes conséquences qu’elle va entraîner pour vous ».

D’ici à la date de fermeture, Hilton N’djamena affirme néanmoins qu’il assurera les services habituels. L’établissement s’est engagé à honorer tous les paiements et à faire en sorte que toutes ses équipes soient présentes après la fermeture de l’hôtel pour assurer la finalisation complète de tous les dossiers en cours.

Sylvain Andzongo