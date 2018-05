Bilan positif pour la filiale Azalaï à Abidjan, 1 an après son ouverture

(AZALAI) - En février dernier, la population ivoirienne et la clientèle internationale ont assisté à l’inauguration de votre plus grande unité à ce jour sur les terres ivoiriennes. AZALAÏ HOTEL ABIDJAN, un immense complexe de verre de 200 chambres, 2 restaurants, 2 bars et un centre de conférences de dernière génération, le tout sur 14 étages en plein cœur de Marcory, la commune tres commerçante et très animée d’Abidjan. Nous avons voulu faire le point avec M. MOSSADECK BALLY, PDG du groupe AZALAÏ et effectuer avec lui un premier bilan, un an après le lancement de ce projet titanesque.

Vous avez ouvert AZALAÏ HOTEL ABIDJAN l’an dernier au mois de février, quel bilan faites-vous un an après le lancement ?

Un bilan largement positif je dirai. Nous confirmons que notre première année s'est bien déroulée et que la clientèle a très bien accueilli le dernier né du groupe AZALAÏ. Nos équipes commerciales ont pu s’adapter au marché très concurrentiel Ivoirien. Lors de la dernière cérémonie des JUMIA TRAVEL AWARD, AZALAÏ HOTEL ABIDJAN a été nommé 2ème hôtel préféré par la clientèle. Je pense que cela témoigne de la qualité du service que nous fournissons à nos clients.

Comment se portent les ventes ?

Comme je viens de le souligner, nos chiffres en Côte d'Ivoire justifient largement l'accueil qui nous a été fait et nous sommes fiers de notre unité en terre Ivoirienne.

Il faut dire que les débuts n’ont pas été faciles, comme tout démarrage, mais avec le temps et la rigueur de nos équipes, les ventes ont suivi.

Notre stratégie de commercialisation est la même dans toutes nos unités et ici aussi elle a été bien appliquée. Nous avons un taux de pénétration du marché qui est satisfaisant et la place d’Abidjan a bénéficié, en 2017, de l’organisation de grands évènements comme les jeux de la francophonie, le sommet Afrique-U.E, entre autres. Aussi, la stabilité politique retrouvée et la croissance économique soutenue ont grandement amélioré la fréquentation de la destination Cote d’Ivoire.

Pensez-vous que votre succès est dû au facteur nouveauté ou que vous vous démarquez de la concurrence par votre produit ?

J'ose croire que notre succès est essentiellement dû au savoir-faire de nos équipes ainsi qu'à la qualité de nos services à la clientèle. Le facteur nouveauté a certainement joué mais c’est un facteur éphémère, qui passe très vite et laisse la place au professionnalisme.

Notre ambition n’est pas d’être un hôtel de plus à Abidjan mais d’être l’HOTEL préféré des voyageurs d’affaires et le lieu idéal pour se réunir, se divertir et se restaurer.

Pour maintenir ce niveau élevé de qualité de service, nous investissons continuellement dans la formation et le bien-être de nos collaborateurs.

« Toute entreprise à vocation panafricaine et surtout ouest africaine se doit d’être présente à Abidjan.»

Pouvez-vous nous raconter la genèse de cet hôtel ? Quand est-ce que vous ai venu l’idée de vous installer à Abidjan ?

On va dire que l'idée est née comme une évidence : toute entreprise à vocation panafricaine et surtout ouest africaine se doit d’être présente à Abidjan.

Notre décision de nous installer en Côte d’Ivoire remonte a il y a une dizaine d’années mais ce n’est qu’en 2011 que nous avons pu acquérir un terrain pour concrétiser cette installation.

En nous installant à Abidjan, nous poursuivions deux objectifs : étendre le réseau Azalai en offrant à nos fidèles clients une nouvelle destination Azalai et ensuite apporter notre contribution au renouveau économique de la Cote d’Ivoire sous le leadership du Président Ouattara.

La concurrence est de plus en plus présente à Abidjan avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne africaine et la rénovation des hôtels du groupe ACCOR, quel est votre sentiment vis-à-vis de ces évènements?

Lorsque l’on fait le choix d’investir dans le secteur privé, ou la compétition est la règle, il faut s’armer pour vivre cette compétition et l’accepter.

Nous restons confiants. Notre notoriété s'est faite au fil des années, en rapport avec notre savoir-faire et le professionnalisme qui nous caractérise. Aussi et plutôt que de nous effrayer, la concurrence nous motive et nous pousse à toujours nous surpasser.

En plus, nous sommes dans une industrie, l’hôtellerie, ou l’offre conditionne la demande. En effet, plus il y aura de chambres d’hôtel à Abidjan, plus cette ville accueillera de grandes manifestations.

Qu’est ce qui explique pour vous cet engouement pour l’industrie hôtelière durant ces dernières années à Abidjan ?

La stabilité politique retrouvée et le dynamisme soutenu de l’économie Ivoirienne, ce qui attire beaucoup de nouveaux investisseurs. Ces derniers ont besoin d’hôtels de standing international pour mener à bien leurs projets d’investissements.

Quelle est votre feuille de route pour 2018 ? Etes-vous optimiste ?

Notre feuille de route n’a pas changé depuis 1994, notre ambition est d’être le leader de l’hôtellerie d’affaires dans les zones de l’Afrique ou nous sommes présents déjà et dans celles où nous serons présents dans le futur. Notre ADN, c’est l’Afrique et nos collaborateurs, des professionnels passionnés, créent, chaque jour et chaque instant, le meilleur de l’hospitalité Africaine pour le partager avec nos clients pendant leur séjour dans nos hôtels. Nous maintenons ce cap, nous sommes confiants en l’avenir et nous continuons à résolument investir sur notre cher continent, l’Afrique.