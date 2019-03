MTN Group perd de la valeur sur Johannesburg Stock Exchange après un avis mitigé sur ses performances de 2018  

(Agence Ecofin) - MTN Group l'opérateur de télécommunication sud-africain présent dans 13 pays d'Afrique subsaharienne, a débuté la semaine ce lundi 4 mars avec une action en baisse de 0,91% sur le Johannesburg Stock Exchange, a pu constater l'Agence Ecofin des données du marché.

Ce nouveau repli vient à la suite de la baisse de 5,41% de l'action MTN en fin de semaine dernière (vendredi 1er mars). Le groupe venait pourtant d'annoncer qu'il espérait pour le compte de l'exercice 2018, une hausse de 80% à 90% sur son revenu par action « hors situations exceptionnelles ».

Les investisseurs eux semblent être restés à l'information donnée par l'opérateur, selon laquelle, en prenant compte des situations exceptionnelles, le bénéfice net définitif par action était plombé de 2,2 rands sud-africains. Même s’il n’y a pas une perte de ressources en cash, cela a suffi à inquiéter le marché.

Si cette première journée s'achevait dans le rouge, MTN clôturerait ainsi avec une sixième séance consécutive en baisse. Les investisseurs s'attendent à des performances mitigées en Ouganda. Un important marché où le groupe est en difficultés avec les autorités locales.

La publication des résultats sur la bourse de Johannesburg est annoncée pour le 7 mars prochain. On en saura plus sur les « raisons exceptionnelles » qui ont affecté ses performances. Les analystes suivront surtout la progression de la dette, et du rendement de dividende. Rappelons qu'à la fin 2017, le chiffre d'affaire de MTN avait reculé sur 7 de ses 10 clusters.

Le consensus des analystes est cependant favorable au groupe. En moyenne, il est recommandé de maintenir l'action dans les portefeuille d'investissement, avec des prévision d'une hausse sur la valeur actuelle estimées à 78%, pour les plus optimistes.

Idriss Linge