le-groupe-sud-africain-dark-fibre-africa-s-installe-au-zimbabwe

(Agence Ecofin) - La société Dark Fibre Africa (DFA), spécialisée dans la fourniture d'infrastructures de fibre optique d'accès ouvert en Afrique du Sud, annonce ce 4 mars 2019 l’ouverture de son bureau du Zimbabwe.

Basé à Harare la capitale, le siège servira de base à l’entreprise pour les activités de planification et de déploiement de son infrastructure télécoms à haut débit dans le pays, de commercialisation de ses offres de services télécoms de gros. Le bureau sera dirigé par Simon Chimutsotso.

DFA Zimbabwe compte capitaliser sur l’expérience de sa maison-mère sud-africaine pour donner aux opérateurs de télécommunications zimbabwéens et aux fournisseurs de services Internet l'accès à une infrastructure de connectivité haut de gamme.

La société qui finance, construit, installe, gère et entretient un réseau de fibres optiques de premier ordre pour la transmission du trafic de télécommunications métropolitaines et longue distance, voit dans le Zimbabwe un marché porteur qui pourra lui ouvrir d’autres opportunités sur continent.

L’ouverture de DFA Zimbabwe marque pour le groupe la première opération d’expansion de son activité sur les marchés africains hors d'Afrique du Sud.

« Nous avons déployé l'infrastructure de réseau dans toutes les grandes régions métropolitaines d'Afrique du Sud et avons étendu notre empreinte aux grandes et petites villes, ce qui représente plus de 13 000 km d'espace de conduits. Notre entrée au Zimbabwe s'inscrit dans la volonté stratégique de nous développer sur les marchés subsahariens et autres marchés africains », a déclaré Vino Govender, le responsable de la stratégie, des fusions et acquisitions et de l'innovation pour DFA en Afrique du Sud.