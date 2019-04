Le Ghanéen mPharma rajoute le Kenya à son portefeuille des opération avec un investissement estimé à 5 millions $

(Agence Ecofin) - Le groupe pharmaceutique ghanéen mPharma va ajouter le Kenya à la liste des pays où ses produits sont vendus. Il est cité comme étant acquéreur, pour la somme de 5 millions $, des participations détenues par la firme de private equity Fanisi Capital dans la chaîne de pharmacie kényane Haltons.

Sur le site internet de entreprise, on apprend qu'elle contrôle une vingtaine d'officines dans les principales villes du Kenya. Fanisi devrait ainsi réaliser une plus-value intéressante, d'autant qu'elle avait acquis cette participation à 3 millions $.

Pour mPharma, l'opération marque un pas de plus dans le long chemin vers son expansion. Si elle reçoit toutes les approbations réglementaires, la société qui a été fondée il y a 6 ans avec le soutien de plusieurs investisseurs, renforcera son ambition visant à être présente sur plusieurs marchés africains du médicament. Ses produits se retrouvent déjà dans 70 points de ventes au Ghana, au Nigéria, en Zambie et au Zimbabwe, et servent chaque jour 20 000 personnes.

Idriss Linge