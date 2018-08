Afrique du Sud : Arcelor Mittal bondit sur la bourse, malgré un résultat net négatif au cours du premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - La filiale en Afrique du Sud du groupe Arcellor Mittal, qui est cotée sur le Johannesburg Stock Exchange, a débuté ce jeudi 02 août 2018 sur une hausse de 9,7% de son action. Une progression qui suit le rebond de 17,4% du titre, le jour précédent, alors que l'entreprise annonçait avoir juste réduit ses pertes financières à 1,3 milliard de rands au cours du premier semestre 2018, contre 2,4 milliards de rands une année auparavant.

En fait les investisseurs ont salué le retour d’un excèdent brut d’exploitation positif (différence entre les charges d'exploitation et les ventes). Soutenu par la combinaison comprenant une hausse des prix de l'acier sur le marché mondial et une progression de 10% de ses volumes de vente, le chiffre d'affaires s'est hissé à 22,8 milliards de rands à fin juin 2018, contre 19,1 milliards à la même période en 2017.

Dans le même temps, le coût de production à la tonne s’est replié de 6%. Dans ces conditions, le bénéfice d'exploitation hors taxes et amortissements a été de 1,5 milliard de rands. Ainsi, le bénéfice net par action, hors éléments exceptionnel (headline earning per share) a été de 5 rands, contre une perte par action de 147 rands au premier semestre 2017. Or ce dernier indicateur est celui que suivent les investisseurs du marché financier sud-africain.

En effet, la perte enregistrée au cours de la période est purement financière. L'entreprise a accepté de céder pour 2,7 milliards de rands, un actif acquis à 4,4 milliards de rands, ce qui représente une perte de valeur financière potentielle de 1,6 milliard de rand. Ses dirigeants restent confiants quant aux perspectives du deuxième semestre, dans un contexte international favorable pour l'acier.

Il faudra suivre cependant le titre. Ses indicateurs de performances boursières sont susceptibles d'amélioration. Les rendements sur les fonds propres ressortent par exemple en position négative (-47,7%). Le rendement sur les actifs, lui, est de seulement 0,36%. Enfin, depuis le début d'année, sa valeur cumule une perte de 8,75% sur le Johannesburg Stock Exchange.

Idriss Linge