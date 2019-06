Cambria Africa plonge sur la bourse de Londres suite à ses inquiétudes sur la situation monétaire au Zimbabwe

(Agence Ecofin) - Cambria Africa, une holding d'investissement basée en Angleterre et cotée sur la Bourse de Londres, a vu sa valeur plonger de 17,7%, le 31 mai, malgré l'annonce d'un solide résultat intérimaire.

Le bénéfice net de l'entreprise sur son premier semestre qui s'achève le 28 février 2019, a été de 1,4 million $, en hausse de 50% comparé à celui de la même période en 2018. Mais l'attention des investisseurs a surtout été attirée par l'annonce par le management d'un risque sur les performances, du fait des changements en cours dans la politique monétaire au Zimbabwe, son principal marché.

« La société s'attend à ce que ses résultats du second semestre soient affectés par une dévaluation rapide du taux de change. Cambria a activement atténué cet impact en réduisant les charges, en couvrant ses actifs et ses flux de trésorerie, en minimisant et en couvrant son coût du capital », peut-on lire dans la communication financière publiée par l'entreprise.

Cambria est la première entreprise à être sanctionnée par le marché en raison de perspectives monétaires inquiétantes au Zimbabwe. Le départ tant souhaité de l'ex-président Robert Mugabe, ne semble pas avoir arrangé les problèmes financiers de ce pays, autrefois grenier de l'Afrique australe.

Lors du dernier point de politique monétaire, les responsables de la banque centrale ont reconnu que les mesures mises en place ne fonctionnaient pas au rythme des attentes. Il y a aujourd'hui une crainte parmi les acteurs économiques, dont les dirigeants de Cambria, de voir le pays retourner à une dollarisation de l'économie.

Idriss Linge