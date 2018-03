Afrique du Sud : Eskom reçoit 2 milliards $ de banques locales et internationales, malgré une dégradation de sa note

(Agence Ecofin) - Le conglomerat énergétique sud-africain Eskom est parvenu à mobiliser 20 milliards de rands (2 milliards $) auprès de banques basées en Afrique du Sud et aussi à l'international.

Le départ de l'ex-président Jacob Zuma et son remplacement par Cyril Ramaphosa semble donner plus de confiance aux intermédiaires financiers. Eskom reçoit ce prêt malgré une dégradation de sa note par l'agence de notation Standard and Poor's, après les baisses de Moody's et de Fitch en fin janvier 2018.

« Nous voyons dans le succès de cette opération la marque de confiance qu'exprime le marché financier à notre égard. Nous sommes conscients des défis futurs qui nous attendent pour réussir notre relèvement, et nous sommes engagés à ramener nos organisations structurelle et financière au niveau des standards internationaux », a fait savoir Phakamani Hadebe, le directeur général par intérim d'Eskom.

Mardi 27 février 2018, Standard & Poor's a de nouveau abaissé la note d'Eskom à quelques pas du niveau spéculatif, indexant l'inquiétude qui pèse sur sa capacité à faire face à ses engagements de court terme. Mais avec l'arrivée de M. Ramaphosa, deux personnalités plutôt respectées dans le monde de l’investissement, ont repris du service. Il s'agit Nhlanhla Nene, qui reprend ses fonctions de ministre des finances, et Pravin Gordhan qui est en charge des sociétés d'Etat, et donc compte Eskom dans son portefeuille.

Idriss Linge