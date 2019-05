Kenya : Twiga Foods lancera en 2019 un second tour de financement pour réaliser son expansion à Nairobi

(Agence Ecofin) - Twiga Foods, l’entreprise kényane de distribution de produits agricoles, envisage de lancer cette année un second tour de financement afin d’étendre ses activités à Nairobi. C’est ce qu’a confié, à Bloomberg, Peter Njonjo, cofondateur de la compagnie.

S’il ne précise pas le montant visé par ce second tour de table, le responsable indique que l’objectif reste celui de s’appuyer sur la technologie afin d’organiser une chaîne de valeur efficace, minimisant les coûts des produits agricoles.

« Une banane dans un supermarché de Nairobi coûte plus cher qu’une banane à Londres alors que le revenu moyen d’un consommateur britannique est 30 fois plus élevé que celui d’un consommateur kényan », indique M. Njonjo.

Au-delà de Nairobi, la compagnie compte aller, d’ici 2020, à la conquête d’autres villes africaines qui souffrent aussi de l’extrême cherté des denrées agricoles, comme Dar es Salaam, Addis-Abeba et Lagos.

« Nous sommes très focalisés sur les grandes villes urbaines parce que c’est là où le problème est énorme », souligne le dirigeant.

L’entreprise créée en 2013 dispose d’une plateforme mobile de commande de fruits et légumes offrant plusieurs points de vente en ligne. Lorsqu’elle reçoit des commandes, via son application mobile, Twiga Foods achemine les produits aux marchands grâce à des tricycles motorisés appelés tuk-tuk. Elle travaille en synergie avec un réseau de 17 000 agriculteurs et fournit directement 180 000 détaillants informels à Nairobi et dans ses environs.

La compagnie espère accroître ses acheminements à 200-300 tonnes par jour, d’ici la fin de cette année, contre 120 tonnes actuellement.

Espoir Olodo