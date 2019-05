Kenya: la firme agricole ETG veut lever 80 millions $ pour financer ses activités

(Agence Ecofin) - La firme kényane Export Trading Group (ETG) active dans le négoce agricole envisage de mobiliser 80 millions $ afin de financer ses activités d’importation et de commercialisation de céréales et d’engrais en Afrique, rapporte Businessdailyafrica.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la compagnie compte obtenir une facilité de financement de 40 millions $ auprès de la Société financière internationale (SFI) et le reste du montant auprès du groupe bancaire britannique Standard Chartered (StanChart).

Ces activités envisagées par ETG, concerneront l’Afrique orientale, australe et occidentale avec des pays ciblés comme le Malawi, le Kenya, la Tanzanie et le Bénin.

Fondée en 1967, ETG possède une chaîne d’approvisionnement intégrée englobant l’approvisionnement, l’entreposage, la transformation, le transport et la distribution de produits agricoles comme le blé, le riz, le soja, le café, le sucre et la noix de cajou.

Employant près de 7 000 personnes, l’entreprise opère à travers 40 pays et dispose de 71 unités de traitement et plus de 300 entrepôts.

Elle est détenue entre autres par le fonds Pembani Remgro, la compagnie japonaise Mitsui & Co et la famille Patel.