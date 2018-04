Angola : Biocom vise un chiffre d’affaires de 300 millions $ en 2018

(Agence Ecofin) - En Angola, l’entreprise Biocom compte réaliser un chiffre d’affaires de 300 millions $ au terme de cette année, soit plus du double du résultat enregistré un an plus tôt (130 millions $), rapporte macauhub. Selon Luís Bagorro Júnior (photo), son directeur général adjoint, cet objectif sera atteint grâce à la vente de 100 000 tonnes de sucre, 20 300 mètres cubes d’éthanol et 110 gigawattheures d’électricité.

En outre, estime le responsable, ces bons chiffres traduisent la performance de la compagnie dans un contexte économique difficile marqué par la pénurie en devises étrangères.

Pour rappel, en 2017, Biocom a produit 58 000 tonnes de sucre, 13 500 mètres cubes d’éthanol et 60 gigawattheures d’électricité. Elle dispose d’une usine de production de sucre implantée dans la municipalité de Cacuso.

Espoir Olodo