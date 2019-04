2018, une année à oublier pour Bayer

(Agence Ecofin) - L’année 2018 aura été une année noire pour l’entreprise allemande Bayer. Si celle-ci a bien débuté avec la finalisation le 7 juin, du rachat de Monsanto, leader des OGM, depuis rien ne s’est passé comme prévu.

La multiplication des poursuites judiciaires contre Monsanto et son herbicide phare, Roundup, accusé d’être cancérigène, a écorné son image et a fragilisé sa situation financière. « Les 13 400 requêtes visant désormais l'herbicide au glyphosate [Roundup, ndlr] de Monsanto aux Etats-Unis, font porter une lourde charge à notre compagnie et inquiètent de nombreuses personnes.», a affirmé à Zone Bourse, Werner Baumann (photo), patron de Bayer.

Depuis son premier procès en août dernier, le groupe a perdu 30 milliards d’euros de capitalisation boursière et est désormais valorisé à 57 milliards d’euros. « L'année écoulée a été un cauchemar pour les actionnaires et le cours de Bourse nous promet des nuits sans sommeil.», a indiqué Mark Tümmler de la fédération d'investisseurs DSW.

Si du côté des dirigeants de Bayer, on martèle que le glyphosate reste sûr, il faut noter que les actionnaires ont infligé hier, lors de l’assemblée générale du groupe, un revers au directoire en refusant de valider ses décisions prises en 2018.