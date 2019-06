Jumia Food veut partir à la conquête des consommateurs africains à faible revenu

(Agence Ecofin) - Près de 7 ans après son lancement, Jumia Food, la plateforme d’e-commerce spécialisée dans la livraison d’articles alimentaires veut entamer une nouvelle aventure sur le continent africain.

En effet, la compagnie qui jusqu’ici s’est penchée sur la classe moyenne africaine (individus dont le revenu est compris entre 2 $ et 20 $ d’après la BAD) compte aussi séduire les consommateurs à faible revenu pour booster sa croissance.

Pour l’entreprise, il s’agira notamment de proposer des options de menu peu onéreux afin d’attirer de potentiels clients tout en capitalisant sur l’utilisation accrue des smartphones et la baisse des coûts de la data.

« De plus en plus, l’aspect pratique est très important pour les personnes qui n’ont pas une très grosse somme d’argent à dépenser. De ce fait, l’un des principaux objectifs est de s’étendre au niveau des consommateurs qui consacrent peu d’argent par ordre de livraison et commandent peut-être plus fréquemment », a confié à Reuters Joe Falter, directeur exécutif de Jumia Food.

Dans cette optique, l’entreprise compte travailler au Kenya (son principal marché) cette année avec des restaurants qui offrent des plats relativement abordables dont les prix plafonnent à 300 shillings contre des tarifs compris entre 350-600 shillings auparavant.

Il faut souligner que ce nouveau pari de Jumia Food intervient à un moment où d’autres acteurs des technologies comme Uber ou Huawei ont déjà pris des initiatives afin de développer leur base de clients sur le continent africain.

Le groupe de livraison qui s’est introduit sur le New York Stock Exchange en avril dernier, possède près d’un million de clients dans 30 villes africaines.

Avec environ 4 000 restaurants, il dispose d’un portefeuille de produits issus aussi bien de la cuisine locale que des chaînes de restauration rapide comme Pizza Hut et McDonald’s.

Espoir Olodo