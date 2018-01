Mamongae Mahlare prendra la tête de Illovo Sugar South Africa, dès le 1er mars prochain

(Agence Ecofin) - A partir du 1er mars prochain, Mamongae Mahlare prendra ses fonctions en tant que directrice générale de Illovo Sugar South Africa (Illovo SA), filiale du groupe Illovo Sugar Africa, premier producteur de sucre du continent.

Elle succèdera à Dave Howells qui après 9 ans à la tête du groupe, a opté pour le poste de directeur des relations internes et externes de Illovo Sugar Africa Group.

Ce faisant, Mamongae Mahlare deviendra la première femme à piloter une entreprise sucrière de la Nation arc-en-ciel et la seconde à prendre les rênes d’une filiale d’Illovo en Afrique, après Rebecca Katowa, qui dirige la Zambia Sugar.

Détentrice d’un Master of Business Administration (MBA) obtenu à la Harvard Business School et d’un baccalauréat universitaire en sciences à l’université sud-africaine de Witwasterand, la future dirigeante dispose d’une solide expérience dans la gestion commerciale et opérationnelle accumulée lors de son passage à SABMiller, Unilever ou encore Coca-Cola Beverages Africa.

« Je suis excitée à l’idée de diriger Illovo SA et suis reconnaissante pour le grand travail que Dave Howells et son équipe ont effectué afin d’assurer une haute performance des affaires. J’ai hâte de faire partie de la prochaine étape de la mise en œuvre de la stratégie du groupe portant sur un programme ambitieux de croissance, une transformation et une diversification en aval.», a indiqué Mme Mahlare.

Implantée dans le KwaZulu-Natal depuis 1891, Illovo SA possède notamment 4 usines de production de sucre et une raffinerie. L’entreprise dispose de 2 150 employés permanents.

Espoir Olodo