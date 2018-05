Afrique du Sud : Astral Foods réalise un excellent premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les indicateurs financiers sont au beau fixe pour Astral Foods, le leader de la production intégrée de volaille. La compagnie qui a publié le 11 mai dernier, les résultats de son premier semestre 2018, a annoncé un chiffre d’affaires en hausse de 15% à 6,67 milliards de rands (539 millions $).

De même indique l’entreprise, alors que le bénéfice avant impôts et taxes a atteint 1 milliard de rands (80,8 millions $) soit une forte hausse de 392,6% par rapport à la même période un an plus tôt.

Cette bonne santé financière est surtout liée à la performance de la division volaille qui a généré à elle seule, 5,5 milliards de rands. Profitant en effet, de la faiblesse du prix du maïs, le segment a dopé le volume de sa production avicole (9 millions d’individus), ce qui lui a permis d’accroître ses ventes et sa profitabilité dans un contexte caractérisé par l’épidémie de grippe aviaire.

S’agissant des perspectives pour le reste de son exercice financier, Astral mise sur un environnement macroéconomique reluisant marqué par une reprise de la confiance des consommateurs qui devrait dynamiser les activités. Le groupe prévoit également que le bas prix de la matière première le placera dans une meilleure position sur le marché même si la grippe aviaire devrait rester une menace globale pour l’industrie.

Les principales activités de Astral Foods sont notamment la fabrication d’aliments pour animaux, la génétique des poulets de chair, la production et la vente de poussins d’un jour.

Elle possède trois installations de transformation de poulets de chair réparties dans le Gauteng, le KwaZulu-Natal et Mpumalanga.

Espoir Olodo