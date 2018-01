Egypte : Domty entrera sur le segment des produits de boulangeries d’ici la fin du mois de mars

(Agence Ecofin) - La société égyptienne Arabian Food Industries (Domty) envisage de faire son incursion sur le marché des produits de boulangeries d’ici la fin du premier trimestre 2018, rapporte le site bakeryandsnacks.

Cette nouvelle aventure du groupe jusqu’ici positionné sur le segment du fromage et des jus de fruits se traduira par le développement de nouveaux produits de pâtisserie mais aussi laitiers.

Cette diversification devrait permettre au groupe de toucher un nombre plus croissant de consommateurs et de renforcer sa présence sur un marché égyptien qui représente le plus grand du monde arabe.

Etablie en 1990, Domty confectionne une large gamme de produits mis sur le marché par l'intermédiaire d'un réseau de distribution de plus de 600 camions. Elle emploie 2 600 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de livres égyptiennes en 2016 (96 millions $).

Espoir Olodo