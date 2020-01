Kenya : le distributeur Nakumatt poursuit sa descente aux enfers

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le distributeur Nakumatt pourrait bientôt mettre la clef sous la porte. En effet, les créanciers de l’entreprise ont donné aujourd’hui leur feu vert pour sa liquidation, rapporte Reuters.

D’après Peter Kahi, administrateur de l’entreprise, 92 % des créditeurs qui ont approuvé la liquidation détiennent pour 16 milliards de shillings (160 millions $) de dettes de l’entreprise sur un total de 30 milliards de shillings (300 millions $).

Cette décision constitue un nouveau coup dur pour la compagnie qui avait évité en 2018, la liquidation en obtenant une protection judiciaire lui permettant d’être placée en administration volontaire.

Et si avec la nomination de M. Kahi, à sa tête, la compagnie espérait remonter la pente, la tentative de sauvetage à travers une fusion avec Tuskys n’a pas abouti.

Ayant longtemps régné sur le marché de la distribution au Kenya, Nakumatt possède actuellement 20 succursales contre 62 durant sa période faste. Sa chute a notamment favorisé l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs comme Carrefour et Shoprite et permis à d’autres chaînes locales comme Naivas et Tuskys de s’étendre.

Lire aussi :

05/04/2019 - Les activités du français Carrefour se portent bien au Kenya

18/09/2017 - Kenya: Nakumatt annonce une fusion avec Tuskys